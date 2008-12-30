Представники Білорусі прибули до Москви для переговорів про ціну газу

Представники Білорусі прибули сьогодні до Москви для проведення переговорів про ціну постачань газу в 2009 р., повідомив сьогодні журналістам офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій Купріянов. За його словами, переговори тривають.

Раніше С.Купріянов повідомив, що ціна на газ для Білорусі буде нижчою, ніж це передбачалося за початковим контрактом. За його словами, це пов`язано з коригуванням цін на світовому ринку. Тим часом вартість газу для України наступного року зросте. С.Купріянов зазначив, що точна цифра не називається, проте "з урахуванням тих тенденцій, які на світовому ринку вуглеводнів існують, ціна газу для України буде вищою, ніж зараз".

Кажучи про ціни на газ в РФ, представник Газпрому зазначив, що вартість газу підвищиться, проте в 2009 р. ціна буде в 5 разів нижчою, ніж у Європі. За його словами, "наступного року середня ціна газу для російського споживача - близько 1900 руб.".

23 грудня ц.р. С.Купріянов повідомив, що Газпром до кінця 2008 р. обговорить з Білоруссю умови постачань газу в країну наступного року.

Газпром і Білорусь у ніч з 31 грудня 2006 р. на 1 січня 2007 р. після важких переговорів підписали п`ятирічний контракт на постачання і транзит газу. Документом були визначені ціна російського газу в 2007 р., а також формула ціни з 1 січня 2008 р.

Згідно з контрактом, з 2008 р. закладається формула ціни на газ для Білорусі на європейському рівні. При цьому передбачені знижки на період до 2010 р. включно з виходом в 2011 р. на 100-відсоткову оплату - при розрахунку застосовуються знижувальні коефіцієнти ціни: 0,67 - в 2008 р., 0,8 - в 2009 р. і 0,9 - в 2010 р. З 2011 року Білорусь повинна вийти на рівень ціни на газ, що забезпечує рівну прибутковість з постачаннями до Європи. Передбачається, що в 2008 р. Газпром поставить до Білорусії 22,1 млрд куб. м газу.

В обмін на знижки для Білорусії тоді ж Газпром і Мінськ домовилися про створення СП на базі "Бєлтрансгазу" та продажу 50% акцій цього підприємства Газпромові за 2,5 млрд дол., російська компанія оплачує купівлю чотирма траншами. Наразі Газпром володіє 25% акцій "Бєлтрансгазу", в 2010 р. операція повинна бути завершена.

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