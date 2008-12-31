Президент розіслав 186 вітань з Новим роком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання з Новим роком та новорічними святами на адресу 186 глав іноземних держав та керівників міжнародних організацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема В.ЮЩЕНКО привітав Президента США Джорджа БУША та новообраного Президента США Барака ОБАМУ, Королеву Великої Британії Єлизавету ІІ, Президента ФРН Хорста КЬОЛЕРА, Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, Президента Італії Джорджіо НАПОЛІТАНО, Короля Іспанії Хуана КАРЛОСА І та інших глав держав.

Президент України направив привітання Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ та президентам країн пострадянського простору.

Також В.ЮЩЕНКО звернувся з вітаннями до Генерального секретаря ООН, Генерального секретаря Ради Європи, Генерального секретаря НАТО, Президента Єврокомісії та інших представників міжнародних організацій.

Глава Української держави побажав своїм іноземним колегам міцного здоров`я, благополуччя, нових звершень задля утвердження миру та спокою у світі.