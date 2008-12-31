Ющенко і Тимошенко написали до МВФ

Вище керівництво України розраховує на співпрацю з МВФ щодо стабілізації ситуації в країні.

Про це йдеться в листі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Домініку СТРОСС-КАНУ, текст якого оприлюднило Офіційне інтернет-представництво глави держави.

В листі перші особи України засвідчили свою повагу та висловили вітання Д.СТРОСС-КАНУ з нагоди Нового, 2009 року.

Водночас у листі повідомляється, що ситуація в Україні залишається складною і що Президент України, уряд та Національний банк докладають усіх зусиль для її стабілізації.

“Разом з тим Верховною Радою України прийнято 26 грудня 2008 р. Закон про Державний бюджет України на 2009 рік, в якому не повною мірою вдалося відтворити окремі показники економічної програми, підтриманої МВФ”, - зазначають Президент та прем’єр-міністр України.

Зі свого боку керівники держави запевняють: “Ми налаштовані на рішучі заходи щодо забезпечення виконання програми, включаючи і коригування показників бюджету, в тому числі тих, що стосуються пенсійної реформи та політики доходів населення”.

“Розраховуємо на спільну плідну роботу з напрацювання у період перебування в Україні місії Міжнародного валютного фонду у січні 2009 р. узгоджених заходів щодо стабілізації ситуації”, - говориться в листі до директора-розпорядника МВФ.