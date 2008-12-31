Ціни на нафту знову пішли вниз.

Це відбулося на тлі побоювань з приводу можливих подальших скорочень об`ємів виробництва сировини в лютому з боку ОПЕК, а також продовження бойових дій Ізраїлю проти палестинських бойовиків, що може привести до зриву нафтових поставок з Близького Сходу. Ціна лютневих поставок на суміш марки Brent на лондонській біржі зменшилася на 40 центів, до 40-а доларів 15-ти центів за барель. На нью-йоркській біржі вартість нафти марки Лайт Світ знизилася майже на долар - до 39-ти доларів за барель.

Эхо Москвы