МЗС просить українців утриматись від поїздок до Палестини
10:36, 31 грудня 2008Суспільство
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За чотири дні у Газі загинули 384 особи
У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту в Секторі Газа Міністерства закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Палестинської Автономії до часу нормалізації ситуації у даному регіоні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.
З метою оперативного інформування про розвиток ситуації в Секторі Газа у МЗС створено „гарячу телефонну лінію” за номером 238-16-57.
Як повідомлялося, Ізраїль проводить в Секторі Газа масовану військову операцію у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських територій палестинськими бойовиками. За чотири дні бомбардувань в Газі вже загинули 384 особи і 1750 поранені.
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