МЗС просить українців утриматись від поїздок до Палестини

У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту в Секторі Газа Міністерства закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Палестинської Автономії до часу нормалізації ситуації у даному регіоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

З метою оперативного інформування про розвиток ситуації в Секторі Газа у МЗС створено „гарячу телефонну лінію” за номером 238-16-57.

Як повідомлялося, Ізраїль проводить в Секторі Газа масовану військову операцію у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських територій палестинськими бойовиками. За чотири дні бомбардувань в Газі вже загинули 384 особи і 1750 поранені.