На Закарпатті померла одна з постраждалих від вибуху

На Закарпатті померла жінка, яка постраждала вчора під час вибуху газу в двохповерховій будівлі кафе в селі Клинова Гора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, вибух газоповітряної суміші у будівлі кафе, де проводилися завершальні будівельні роботи, стався 30 грудня о 13.25. Внаслідок вибуху 7 жінок-будівельниць отримали опіки та були госпіталізовані до центральної райлікарні.

Вибухом пошкоджені тераса, двері, вікна та несучі конструкції будівлі.

Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації побутових газових приладів. Правоохоронними органами проводиться розслідування.