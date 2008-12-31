На Закарпатті померла одна з постраждалих від вибуху
10:47, 31 грудня 2008Суспільство
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Проводиться розслідування
На Закарпатті померла жінка, яка постраждала вчора під час вибуху газу в двохповерховій будівлі кафе в селі Клинова Гора.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв УНІАН, вибух газоповітряної суміші у будівлі кафе, де проводилися завершальні будівельні роботи, стався 30 грудня о 13.25. Внаслідок вибуху 7 жінок-будівельниць отримали опіки та були госпіталізовані до центральної райлікарні.
Вибухом пошкоджені тераса, двері, вікна та несучі конструкції будівлі.
Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації побутових газових приладів. Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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