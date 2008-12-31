Курси валют у комерційних банках

Вартість готівкового долара в Україні сьогодні виросла на 30 копійок – у середньому до 7,80/8,30 грн., вартість євро в середньому становить 10,50/11,90 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, сьогодні встановлено такі курси гривні до долара та євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/8,15 грн., євро – 10,30/11,50 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,80/8,50 грн., євро – 10,90/12,00 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,30/8,60 грн., євро – 10,30/12,05 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,80/8,30 грн., євро – 10,95/11,85 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,00/8,50 грн., євро – 10,00/12,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,85/8,35 грн., євро – 10,95/11,85 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні не змінився і становить 7,70 грн./дол. США.