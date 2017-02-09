Розпочалося українське радіомовлення на тимчасово окупований Крим

Про це повідомляє газета "Голос України".

Як зазначає видання, у зону впевненого прийому потрапляють Генічеський і Новотроїцький райони Херсонщини, а також Джанкой, Джанкойський та Червоноперекопський райони АРК, але "впіймати" сигнал УР-1 можна і в Сімферополі. Мовлення йде на частоті 100,7 FM.

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Ліцензії на мовлення українською та кримськотатарською мовами отримали також радіо "Мейдан" (101,4 FM), "Крим. Реалії" (105,9 FM), "Херсон FM" (107,8 FM).

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на Карачуні відкрили телевежу для відновлення українського мовлення на Донбас.

У Слов’янську відкрили відновлену телевежу на горі Карачун, яку було зруйновано під час бойових дій і яка передаватиме сигнал українських мовників.