Газпром запропонував Україні ціну за газ в 250 доларів

Газпром запропонував Україні ціну на 2009 р. в 250 дол. за тис. куб. м, повідомив РосБізнесКонсалтингу інформований співрозмовник в Україні. При цьому українська сторона не згодна з цим рівнем цін, вважаючи його високим.

У Газпромі цю інформацію не коментують.

2008 р. ціна для України становила 179,5 дол. Якщо Україні і Газпрому не вдасться домовитися про ціну постачань газу в 2009 р. і підписати відповідний контракт, то ціна російського газу для України буде встановлена “на рівні середньоєвропейської”. За даними Газпрому, для України це складе 418 дол. за тис. куб. м.

Як раніше повідомлялося, сьогодні заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ розповів, що «Газпром» зробив Україні «надпільгову пропозицію» щодо ціни на газ на 2009 рік. Він відмовився назвати конкретну ціну газу, зазначивши лише, що порівняно з раніше озвученою ціною в 418 доларів за тисячу кубометрів вона набагато нижча.

"Досі ціна українською стороною не прийнята", - додав О.МЕДВЕДЄВ.