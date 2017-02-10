На Сумщині 10-річна дівчинка здала поліцейським батькові схованки із наркотиками

У Сумській області 10-річна дівчинка розповіла поліцейським про схованки із наркотиками свого батька, пише ТСН.

Повідомляється, що правоохоронці прийшли в будинок чоловіка з обшуком, підозрюючи його у продажі амфетаміну.

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Виявилось, що наркотики чоловік сховав майже по всюди у будинку – пачках з-під цигарок, на кухні та навіть у дитячих іграшках. Про всі ці схованки правоохоронцям розповіла дочка чоловіка, якому тепер загрожує до 3-х років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали в поштовому відділенні двох осіб при отриманні посилки з 500 таблетками психотропного препарату.