Газпром не збирається вибачати Нафтогазу вже нараховані штрафи

Контракт на поставку газу Україні передбачав автоматичні нарахування штрафних санкцій, заявив офіційний представник “Газпрому” Сергій КУПРІЯНОВ у радіоефірі "Эхо Москвы".

"Відповідно до принципів контракту, штрафні санкції повинні були нараховуватися автоматично, без претензійної роботи", - сказав він, відзначивши, що умови контракту передбачали 3% штрафу за день прострочення платежів, повідомляє РІА «Новости».

"Це чітко написано у контракті, і в нас немає підстав юридичних цю суму вибачати", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Також він заявив, що "Нафтогаз України" перешкоджає діяльності «РосУкрЕнерго».

"Діяльність "РосУкрЕнерго" "Нафтогазом" зараз блокується, він не дає їм піднімати газ з підземних сховищ. Таким чином, ані стара, ані нова схема поставок не діє", - сказав С.КУПРІЯНОВ, нагадавши, що в "Газпрому" відсутній контракт на поставки газу Україні у 2009 році.

"РосУкрЕнерго" було посередником у схемі поставок газу до України в 2008 році.