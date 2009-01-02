Відтепер Газпром продаватиме Україні газ по 418 доларів - Міллер

Російський "Газпром" продаватиме Україні газ за ринковою ціною - 418 дол. за тисячу кубометрів.

Про це заявив учора увечері глава російської компанії Олексій МІЛЛЕР, передає Радіо «Свобода».

Він пояснив це тим, що Київ відмовився від запропонованої йому напередодні пільгової ціни - 250 дол.

З 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України. Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. Про дату можливого відновлення переговорів нічого не повідомляється. При цьому і Київ, і Москва запевняють, що перебоїв з поставками газу до Європи не буде.

Євросоюз і США закликали Росію і Україну якнайскоріше вирішити газову суперечку.

Як повідомлялося, в 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу. Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.