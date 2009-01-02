РосУкрЕнерго звинувачує Нафтогаз у порушенні чинного контракту

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) заявляє, що НАК «Нафтогаз України» порушує зобов`язання за контрактом з компанією на підняття і транспортування газу з підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це УНІАН повідомив прес-секретар компанії RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ.

«НАК «Нафтогаз України» порушує свої зобов`язання за чинним контрактом з компанією RosUkrEnergo на підняття і транспортування природного газу з ПСГ, тим самим блокує роботу нашої компанії. НАК «Нафтогаз України» відмовилася надавати необхідні обсяги газу, що належить компанії RosUkrEnergo, з ПСГ України. Звертаємо увагу, що цей газ призначений виключно для європейських споживачів», – сказав А. КНУТОВ.

При цьому він додав, що «компанія RosUkrEnergo нагадує, що в разі здійснення НАК «Нафтогаз України» несанкціонованого відбору природного газу з ПСГ України і/чи транзитних газопроводів, які належать RosUkrEnergo, відповідальність за відшкодування всіх збитків компанії RosUkrEnergo, викликаних пред`явленням претензій з боку європейських покупців, нестиме НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 1 січня "Газпром" припинив постачання газу в Україну через відсутність контракту на постачання в 2009 році. У той же час транзит газу з РФ до Європи українською територією триває в обсязі 300 млн. куб. м на добу.

Після цього НАК «Нафтогаз України» заявила, що гарантує безперебійний і безаварійний транзит російського газу європейським споживачам виключно в обсягах існуючих домовленостей, що випливають з передконтрактного переговорного процесу. У той же час, відсутність додаткової угоди щодо транспортування російського газу територією України не дозволяє компанії визначити умови розрахунків за послуги з транзиту; провести митне декларування обсягів транзиту по країнах-імпортерах; гарантувати синхронну роботу ГТС України, Росії і країн ЄС.

НАК «Нафтогаз України» відзначає виконання всіх фінансових зобов`язань перед ВАТ «Газпром». Компанія в повному обсязі переказала афільованій з «Газпромом» компанії RosUkrEnergo кошти за газ, спожитий впродовж 2008 року. Таким чином, на початок 2009 року НАК «Нафтогаз України» не має заборгованості перед контрагентами.

У той же час, НАК «Нафтогаз України» вважає, що виходячи з домовленостей президентів України і Росії і Меморандуму між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 р., на початок 2009 року: ставка транзиту територією України має носити обгрунтований економічний характер і коригуватися із загальноєвропейським рівнем; ціна на російський природний газ для України має формуватися, виходячи з міждержавних домовленостей і світової кон`юнктури цін на енергоносії.

НАК «Нафтогаз України» налаштований на продовження переговорів з ВАТ «Газпром» у конструктивному руслі для вирішення вказаних питань.