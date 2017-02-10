Дніпровський планетарій відзначить ювілей падіння одного з найбільших метеоритів світу

Про це на прес-конференції "Міст-Дніпро" повідомив директор Дніпровського планетарію Сергій Лингавській.

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«Ми організовуємо велике свято для дітей. На ньому буде все, як на справжньому Дні народження: сам іменинник, поздоровлення, клоуни, цирковий виступ, святковий торт. Після дитячого свята у нас відбудеться спеціальна програма, яка називається «Наука з перших рук», де будуть розповідати про експедиції пошуку фрагментів метеорита», - повідомив він.

Довідка: Святкування для дітей розпочнеться 12 лютого в 10:30 і триватиме до 13:00. О 15:00 того ж дня - початок програми «Наука з перших рук».