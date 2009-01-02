Кабмін вимагає від Нацбанку більше 4 мільярдів щокварталу

Кабінет міністрів України зобов`язав Національний банк у 2009 р. вносити до Державного бюджету щокварталу рівними частками перевищення доходів над видатками Нацбанку на загальну суму не менш як 4 млрд. 8 млн. 112 тис. грн.

Це передбачено законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI.