Україна скоротила поставки газу на Балкани – ЗМІ

Україна в односторонньому порядку скоротила поставки газу на Балкани, до кінця поточної доби обсяг недопоставленого газу становитиме 10 млн. кубометрів.

Як передає інтернет-видання Vesti.ru, про це повідомив відповідальний черговий компанії "Топенерджі" - Балканського диспетчерського центру з транзиту газу Віктор ПАВЛИК.

Він уточнив, що "Україна зупинила роботу компресорної станції "Орловка", посилаючись на те, що "газу, що надходить з Росії, не вистачає для забезпечення транзиту".

За словами співрозмовника агентства, у перший день нового року українці не надали оперативні робочі дані про стан компресорних станцій і можливості транзиту газу їхньою трубопровідною мережею. За словами В.ПАВЛИКА, "російська сторона шукає можливості компенсувати кількість газу, якого не вистачає, перш за все - для Туреччини".

Як повідомлялося, "Газпром" не здійснює поставки газу для України, оскільки "договір на поточний рік не підписаний, а "Нафтогаз України" від переговорів самоусунувся", заявив офіційний представник російського концерну Сергій КУПРІЯНОВ.

Він повідомив, що у зв`язку з новорічними святами перераховані українською стороною 1,5 млрд. дол. "Газпром" одержить на поточний рахунок тільки 11 січня. "При цьому буде погашена заборгованість по штрафах і частина заборгованості по поставках газу. Заборгованість по поставках у такому разі збережеться у розмірі 614 млн. дол.", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

За інформацією Vesti.ru, щоденно балканський регіон, який знаходиться у зоні відповідальності "Топенерджі", споживає близько 66 млн. кубометрів газу. У зв`язку з холодною погодою надійшли заявки на більшу кількість "блакитного палива", проте Україна в односторонньому порядку знизила обсяг транзиту.