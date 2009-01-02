На Житомирщині міліція накрила групу фальшивомонетників

В Житомирській області міліція викрила злочинну групу, яка займалась виготовленням та збутом фальшивої іноземної валюти.

Про це УНІАН повідомила працівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

За її словами, працівники Новоград-Волинського міськвідділу міліції затримали двох місцевих мешканців, один з яких займався виготовленням, а другий - реалізацією фальшивих купюр американських доларів.

У свою чергу начальник Новоград-Волинського МВ УМВС Віктор ПРИЛИПКО додав, що затримали спочатку 28-річного чоловіка, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за збут фальшивих грошей.

Зловмисника зловили "на гарячому" 31 грудня під час передачі йому ще одним 29-річним жителем райцентру 1 тис. 850 фальшивих доларів. Як з’ясувалося в подальшому, останній виявився безпосереднім фальшивомонетником. Під час проведення огляду за місцем його проживання міліціонерами було вилучено комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялася фальшива валюта, а також заготовки грошових купюр номіналом по 50 американських доларів.

Як зазначив В.ПРИЛИПКО, за словами затриманого виробника фальшивки, виготовлення партії купюр у нього займало близько півтори години. “Зразки доларів він підшукував в інтернеті, в електронному варіанті розміщав їх на папері формату А-4 та роздруковував за допомогою звичайного струменевого принтера”, - додав начальник Новоград-Волинської міліції.

За попередніми даними, за 1 тисячу фальшивих доларів фальшивомонетник отримував 400 справжніх. Щоправда, сказав В.ПРИЛИПКО, від справжніх фальшиві банкноти можна було відрізнити легко, оскільки якість їх була доволі низькою (нещільність паперу, відсутність водяних знаків, захисної голограми та магнітної стрічки). Проте зловмисникам вдавалося таки інколи реалізовувати фальшивку, зазначив В.ПРИЛИПКО.

Наразі відносно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 199 (виготовлення з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.