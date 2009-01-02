Нафтогаз обіцяє Газпрому не «дерти» ціну на транзит

Українська сторона не має наміру підвищувати ставку транзиту російського газу, але чекає від "Газпрому" поступок в питанні ціни на блакитне паливо, повідомив прес-секретар НАК "Нафтогаз України" Валентин Землянський у п`ятницю в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"Ми виходимо з економічно обгрунтованої ціни, не збираємося дерти ціну, щоб отримати додатковий прибуток", - сказав він. За його словами, українську сторону влаштовує збереження минулорічної ціни при ставці транзиту 1,7 долара за тисячу кубометрів (на 100 кілометрів). "Ми виходитимемо з ціни, яку пропонуватиме "Газпром", - зауважив Землянський.

При цьому він підкреслив, що "Нафтогаз" чекає від "Газпрому" руху назустріч. "Якщо ставка 1,7 долара при ціні 250 (пільгова ціна 1 тисячі кубів газу, запропонована "Газпромом" Києву на 2009 рік), то ми втрачаємо півмільярда доларів, ми на це не згодні", - заявив він. Україна вважає, що оптимальна ціна палива знаходиться в діапазоні 200-235 доларів. Землянський нагадав, що російська сторона відмовилася продавати Києву газ за ціною 235 доларів за тисячу кубів газу при підвищенні тарифу на транзит до 1,8 за тисячу кубометрів на 100 кілометрів. "Газпром" заявив, що у зв`язку з відмовою Києва від запропонованої пільгової ціни тариф поточного року складе 418 доларів.

РИА новости