Черновецький подарував Северодонецьку два нових тролейбуси
04:50, 03 січня 2009Суспільство
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Інформація прес-служби міськради
Напередодні новорічних свят у Северодонецьку Луганської області з`явилося два нових тролейбуси.
Такий подарунок місту передав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради Северодонецька.
Для Северодонецька тролейбус - основний вид транспорту, яким щодня користуються ветерани, пенсіонери, а також молодь. Тролейбусний парк міста - один з найбільш великих у Луганській області.
За словами мера Северодонецька Володимира ГРИЦИШИНА, цього року на маршрути міста вийшли чотири нових тролейбуси. Ще один має з’явитися до кінця лютого 2009 року.
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