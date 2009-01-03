Черновецький подарував Северодонецьку два нових тролейбуси

Напередодні новорічних свят у Северодонецьку Луганської області з`явилося два нових тролейбуси.

Такий подарунок місту передав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради Северодонецька.

Для Северодонецька тролейбус - основний вид транспорту, яким щодня користуються ветерани, пенсіонери, а також молодь. Тролейбусний парк міста - один з найбільш великих у Луганській області.

За словами мера Северодонецька Володимира ГРИЦИШИНА, цього року на маршрути міста вийшли чотири нових тролейбуси. Ще один має з’явитися до кінця лютого 2009 року.