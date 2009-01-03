Полтавським школярам пропонують переплюнути істориків

У Полтаві стартувала міська вікторина "Знавці Полтавської битви", що ініціюється спільно Управліннями освіти і культури міськвиконкому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому, в ній зможуть перевірити свої знання з історії учні 8-х класів загальноосвітніх шкіл обласного центру. Вікторина присвячена 300-річчю цієї сторінки історії, котра досі викликає суперечки в трактуванні навіть серед істориків.

Вікторина "Знавці Полтавської битви" проходитиме в три тури, під час кожного з яких її учасники відповідатимуть на запитання по історії Північної війни. Усі завдання розроблені фахівцями Управлінь освіти і культури Полтавського міськвиконкому.

Ускладнюватися завдання будуть з кожним туром. Тому восьмикласникам, аби знайти правильні відповіді на запитання вікторини, не вдасться обмежитися даними зі шкільного підручника - доведеться шукати додаткові джерела.

Як повідомлялося, в 2009 році в Полтаві проходитимуть заходи, присвячені 300-річчю Полтавської битви.