Ющенко подякував Медведєву за евакуацію українських громадян

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав листа Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ, в якому висловив вдячність за евакуацію мирних громадян, захоплених збройними діями у секторі Газа. Серед евакуйованих літаками МНС Росії були також громадяни України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі йдеться: “Сьогодні, коли наші співвітчизники вже вивезені з сектору Газа і перебувають у безпеці на рідній землі, хотів би висловити щиру вдячність Вам та уряду Російської Федерації за успішно підготовлену і проведену операцію з евакуації громадян України. Це є справжнім проявом традиційних дружніх відносин між нашими народами».

*** 45 українських громадян (12 дорослих та 33 дитини) о 2.00 3 січня вилетіли двома літаками МНС Росії з Йорданії та близько 7.00 прибули до Москви.

В аеропорту «Домодедово» українців зустріли представники Посольства України в Російській Федерації. Евакуйованим було надане сприяння у безперешкодному проходженні паспортного і митного контролю, розміщенні в готелі та забезпеченні харчуванням. Посольством були також придбані квитки для переїзду українських громадян залізницею до місць проживання в Україні.