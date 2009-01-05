На шахтах Центрального Донбасу введено особливий нагляд

Держгірпромнагляд ввів локальний режим особливого нагляду на шахтах Центрального району Донбасу.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках зі ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області, сьогодні було ухвалено рішення про введення локального режиму особливого нагляду на шахтах Центрального району Донбасу у зв`язку з аварією на шахті ім. Дзержинського.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня о 5:45 на шахті ім. Дзержинського стався спалах метану в тупиковій частині західного польового штреку на горизонті 1146 м. при проведенні маневрових робіт з вивезення вагонів від відкатувального штреку ділянки №72.

Унаслідок цієї аварії важко травмовано 8 гірників.

У Донецьку оперативно було створено комісію з розслідування причин аварії на шахті, яку очолив в.о. начальника Донецького гірського округу теруправління Держгірпромнагляду В’ячеслав КОРОЛЬ. Наразі ведення гірських робіт на цій шахті заборонено.

Довідка УНІАН. Значна частина пластів, що розробляються на шахтах Донбасу, небезпечна через гірські удари і викиди вугілля та газу. Глибина кожної четвертої шахти перевищує 1 км. Стільки ж вугілля видобувають в діючих очисних забоях потужністю пластів менше 1 м. При цьому, в Центральному Донбасі (на шахтах міст Горлівки, Дзержинська і Єнакієве) на такі тонкі пласти доводиться 70% від видобутку вугілля, а понад 80% видається на-гора на крутому падінні. У таких умовах, за словами фахівців, важко механізувати технологічні процеси і гарантувати безпеку гірських робіт.

Шахту ім. Дзержинського введено в експлуатацію в 1897 році. Остання реконструкція проводилася в 1945 році. Шахта веде видобуток коксуючого вугілля і відпрацьовує круто падаючі пласти з кутом падіння 55-61 градус.