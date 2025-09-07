Зокрема, ворог вдосконалює системи навігації і управління для подолання української системи радіоелектронної боротьби.

Росія вдосконалює ракетне озброєння, БПЛА та завдаватиме по Україні комбінованих ударів. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми реально бачимо модернізацію, вдосконалення ракетного озброєння, безпілотних літальних систем Російською Федерацією за результатами нанесення ударів по нашій країні, насамперед по цивільній інфраструктурі та наших підприємствах. По-перше, у будь-якому випадку удари будуть комбіновані, які включатимуть БПЛА різних типів, в тому числі так звані хибні цілі, крилаті ракети різного типу базування - морського "Калібр", повітряного - Х-101, Х-32, і наземного - "Іскандер". Противник може використовувати як балістичну ракету, так і крилату ракету. Але що ми бачимо? По-перше, це зміна тактики по нанесенню ударів. Друге - це застосування модернізованого озброєння", - сказав Скібіцький.

За його словами, тактика застосування "Шахедів" від початку війни кардинально змінилась. Зараз російські ударні БПЛА можуть кружляти довкола Києва кілька годин та змінювати висоту, а не летіти чітко на ціль.

Росія також модернізує ракети. Скібіцький зазначив, що крилата ракета Х-101 на сьогодні має нові елементи - це засоби радіоелектронної боротьби, подвійну бойову частину. Крім іншого, ворог вдосконалює системи навігації і управління для подолання української системи радіоелектронної боротьби.

"Тобто, іде еволюція, триває вдосконалення всіх засобів збройної боротьби та ураження. Саме тому говорити про те, що противник зупиниться на якомусь рівні, це буде неправильно. Наприклад, система "Комета" була восьмиканальна, 12-ти, зараз 16-ти, а в перспективі вже 32-канальна, що дозволить долати систему радіоелектронної боротьби. Тобто, цей процес у ворога буде безперервний - вдосконалення, підвищення ефективності нанесення ударів за рахунок в точності тощо. І відповідно наше завдання – ефективно протидіяти цьому", - зазначив Скібіцький.

Масовані атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, російська армія атакувала Україну рекордною кількістю засобів повітряного нападу.

Постраждали від влучань, зокрема Одещина, Київщина, Дніпропетровська та Запорізька області. Наразі, додав Ігнат, підтверджено влучання 54 БПЛА, плюс є збиті дрони, які падали після ураження - це теж можуть призводити до наслідків.

