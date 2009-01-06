Сьогодні на міжбанку НБУ продавав долари за курсом 8,21

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк продавав долари США за курсом 8,21000.

Про це УНІАН повідомили у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Як повідомлялося, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,1750, до 12:00 ціни піднялися до 8,1850/8,2500.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3404/1,3406, а до 12:00 підвищилися до 1,3439/1,3441. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7425/10,9735, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,9856/11,1030.