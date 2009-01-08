Туреччина не має проблем з російським газом

Туреччина одержує в день 45 мільйонів кубометрів природного газу з Росії трансчорноморським газопроводом "Блакитний потік", повідомив у середу журналістам міністр енергетики і природних ресурсів країни Гильмі Гюлер.

"Наразі Туреччина не має проблем з балансом газу, ми успішно справляємося з ситуацією", - додав він.

З огляду на припинення постачань російського газу через територію України з 40 мільйонів кубометрів в день до 48 мільйонів було збільшене постачання енергоносіїв через магістраль "Блакитний потік".

Росія - основний постачальник енергоносіїв до Туреччини. У штатному режимі країна щодня одержує з Росії близько 40 мільйонів кубометрів газу через Європу і 35 мільйонів кубометрів через "Блакитний потік".

Міністр енергетики також сказав, що його країна поки що не потребує додаткових об`ємів газу з Ірану, звідки вона щодня імпортує близько 15 мільйонів кубометрів газу.

РІА "Новости"