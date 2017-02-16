Експерти назвали найбільш "гарячі" теми фейкових новин РФ проти України
З початком гібридної війни з Росією дезінформація і пропаганда стали серйозною проблемою і для України. Причому останнім часом російські ЗМІ свідомо відмовилися від створення гучних історій в стилі "розп'ятого хлопчика" і видають багато дрібних фейків на задані теми
Про це розповідає Руслан Дейниченко, представник українського веб-ресурсу StopFake.org, пише Нове время.
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За словами експерта, в числі таких тем — "регіони України вимагають федералізації", "українське керівництво — корупціонери і ідіоти" і "світ втомився від України і, ось-ось, зніме антиросійські санкції".
Експерти звертають увагу на професіоналізм фейкової стратегії росіян, яка часто лише посилює і підкреслює існуючу проблему і тому сприймається однозначно — як правда.
Нагадаємо, на думку профільних експертів, в Україні за останній рік рівень недовіри до ЗМІ зріс на 13% - з 6% до 19%
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