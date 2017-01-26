Альтернативні джерела інформації витісняють традиційні новини - експерти про майбутнє ЗМІ

В Україні за останній рік рівень недовіри до ЗМІ виріс на 13% - з 6% до 19%. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі «Новое Время».

Зокрема, на думку експертів, громадяни намагаються знайти альтернативні джерела інформації, якими сьогодні стали соціальні мережі.

«Людьми тепер легше маніпулювати, створювати фейкові новини і направляти громадський гнів туди, куди потрібно», - такої думки дотримується політолог Петро Олещук.

У той же час науковий керівник КМІС Ліана Новікова підкреслює, що темпи падіння довіри громадян до ЗМІ вражають. Зокрема, якщо у 2012-му році ЗМІ не довіряли 28,3%, то вже через чотири роки, у 2016 році цей показник сягнув 45%.

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Видання зазначає, що серед причин зниження довіри є і війна на Сході, і війни між власниками самих ЗМІ.

Схожа ситуація із кризою довіри до ЗМІ також спостерігається і у США. Американський журналіст Ян Бетсон розповідає, що сьогодні у СЩА, починаючи із 1972 року, фіксується найнижчий рівень довіри до ЗМІ. А остання президентська кампанія в країні лише погіршила становище.

Тимофій Милованов, професор Пітсбурзькому університету, додає: сучасні американські ЗМІ знаходяться в гонитві за сенсацією, конкуруючи із соцмережами за читача.

При цьому ситуація із довірою до журналістів не краща і в Європі, де також щороку позначка недовіри зростає.

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Однак, як зазначають експерти, ЗМІ атомізуються у різних нішах. Те ж саме відбудеться і із суспільством, яке транслюватиме власну правда, а це означає, що досягти загального консенсусу стане ще важче.

Як результат пустих новин стане більше, а от аналітики поменшає. Такої думки дотримується керівник ІМІ Оксана Романюк.

"В результаті порожніх і брехливих новин буде багато. А аналітики, на жаль, мало», - сказала вона.

Повний матеріал можна прочитати у свіжому номері журналі «Новое время».

Як повідомляв УНІАН раніше, представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила триваюче погіршення свободи висловлювань, свободи ЗМІ та безпеки журналістів в окупованому Криму та на Донбасі.