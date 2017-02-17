У Музеї історії України у Другій світовій відкрилася експозиція "Український схід"

Там сьогодні відкрилася нова експозиція, що має назву "Український схід". Це речі, з якими так складно розлучатися родинам загиблих, це артефакти, які самі принесли учасники боїв. Всі експонати автентичні. Навіть кров на ношах з постріляної швидкої працівники музею залишили для історії.