У Музеї історії України у Другій світовій відкрилася експозиція "Український схід"
20:52, 17 лютого 2017Суспільство
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Історію понад двох сотень українських бійців тепер можна відчути у столичному музеї Другої світової.
У Музеї історії України у другій світовій відкрилася експозиція "Український схід" / Кадр з відео 2+2
Там сьогодні відкрилася нова експозиція, що має назву "Український схід". Це речі, з якими так складно розлучатися родинам загиблих, це артефакти, які самі принесли учасники боїв. Всі експонати автентичні. Навіть кров на ношах з постріляної швидкої працівники музею залишили для історії.
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