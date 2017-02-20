У Львові студенти пам'ятною ходою вшанували Героїв Небесної сотні (відео)
18:39, 20 лютого 2017Суспільство
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Кілька сотень студентів різних ВИШів із великим плакатом "Небесна Сотня" та прапорами пройшли центральними вулицями міста.
Львівські студенти пройшлися по місту з синьо-жовтими прапорами
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Хвилиною мовчання згадали полеглих героїв та відслужили заупокійну молитву. Студенти кажуть, важливо не забувати і по-справжньому цінувати подвиг Небесної Сотні.
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Як відомо, у період з 18 по 22 лютого у всіх регіонах країни заплановані заходи з нагоди святкування Дня Героїв Небесної сотні.
20 лютого 2014 року силовики вбили найбільше учасників Революції гідності. Протягом зіткнень 18-20 лютого три роки тому в центрі столиці загинули 73 мирних жителя і 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, у Києві в ці дні зупинився рух метро.
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