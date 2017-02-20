В Україні викрили масштабну схему незаконної легалізації авто (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

«Сьогодні буде повідомлено про підозру п'ятьом фігурантам, і це – далеко не весь список. Також буде ухвалено рішення про міру запобіжного заходу», - сказав Жученко.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, він зазначив, що встановлені посадові особи, які мають відношення до схеми легалізації, як викрадених автомобілів, так і ввезених в Україну без сплати відповідних митних платежів. «Їм (посадовим особам – УНІАН), у першу чергу, буде повідомлено про підозру. У цій групі діяли як чоловіки, так і жінки. Сфера їхньої діяльності різноманітна», - повідомив прокурор області.

Він додав, що в інтересах слідства не буде називати імена та посади підозрюваних. За його словами, це люди – від розбірника до кваліфікованого технолога й посадових осіб сервісних центрів, а також особи, які мають доступ до відповідних офіційних баз даних.

«Сьогодні, завдяки спільній роботі правоохоронців Одеської області за підтримки правоохоронців інших регіонів та столиці, викрито злочинну групу, яка займалася легалізацією автомобілів, незаконно завезених в Україну, в тому числі, які перебувають у розшуку», - сказав Жученко.

Він підкреслив, що викрадені автомобілі використовувалися, зокрема, для незаконної діяльності - грабежів, розбоїв тощо.

Наразі на 55 затриманих автомобілів накладено арешт. За словами Жученка, розслідування ведеться два роки. «За два роки ми знаємо чітко: ким велося й хто займався. Однак за останній місяць викрито їхню мережу й встановлено осіб, причетних до цього. Впевнений, що ще більше буде встановлено після сьогоднішніх слідчих дій», - підкреслив прокурор області.

Начальник обласного Управління Служби безпеки України Сергій Батраков додав, що наразі правоохоронці проводять 60 обшуків у 10 областях України.

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«Робота ця почалася вночі. Нами зараз встановлюються всі члени угруповання. Встановлюються всі автомобілі, які були ввезені більш ніж за 10 років, поки діяло угрупування», - сказав Батраков. Зловмисники діяли в Київській, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Рівненській, Запорізькій, Луганській, Одеській та Полтавській областях. Підпільні майстерні організували в приватних будинках. На замовлення клієнтів виготовляли свідоцтва про реєстрацію автомобілів, водійські посвідчення, номерні знаки та довіреності, що дозволяло власникам машин ухилятися від сплати податків. «Щомісяця ділки протиправно реєстрували від 100 до 150 машин», - сказав Батраков.

Угруповання дотримувалося суворих правил конспірації, більшість його учасників не знали спільників і спілкувалися дистанційно, використовуючи умовні фрази.

За словами начальника регіонального главку НП Дмитра Головіна, серед 55 заарештованих машин – викрадені елітні моделі, які перебувають у розшуку.

«Вилучено обладнання, яке використовувалося для зміни номерів агрегатів, бланки... На жаль, виявлено й посвідчення різних силових служб, спеціальні документи, які використовуються силовиками», - акцентував Головін, додавши, що слідчі дії тривають.

Як уточнив УНІАН представник прокуратури області, зараз одному з вищеназваних п'ятьох фігурантів повідомлено про підозру, з чотирма «просто зараз ведуться слідчі дії».