У Києві двоє чоловіків намагались пограбувати банкомат за допомогою флешки та клавіатури

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, приїхавши на місце події, із камер відеонагляду правоохоронці встановили, що двоє чоловіків зайшли в приміщення банку і зняли верхню кришку банкомату. Після цього хірургічними ножицями вставили флешку, під’єднали портативну клавіатуру до системи банкомату і за допомогою монітору почали змінювати програму, щоб зняти гроші.

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Працівник банку побачив невідомих осіб та викликав приватну службу охорони, працівники якої затримали зловмисників. Ними виявилися 32-річний уродженець Київської області та 48-річний житель столиці.

За даними керівника відділення банку, у банкоматі було більш як 187 тис. грн, однак після проведення ревізії з’ясувалося, що вся сума на місці.

Столичні правоохоронці затримали чоловіків. З місця події вилучено знаряддя вчинення злочину та два автомобілі, які належали затриманим.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.