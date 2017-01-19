Окупанти активно завозять до Криму росіян і "виживають" татар – Джемілєв

Російська влада проводить заміну населення в окупированном Криму, завозячи туди росіян і стимулюючи "добровільну еміграцію" кримських татар. Про це лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

Читайте такожУ Криму окупанти зводять вогневі точки, націлені у бік материкової України

"Росія активно запрошує в Крим громадян Росії. Тільки офісних працівників, за даними кримської влади, в Крим завезено близько 15 тис. осіб, і це не остаточна цифра. Прибулі отримують пільги у школах, дитячих садках, а також у виділенні землі, придбанні квартир та отриманні роботи", - розповів Джемілєв.

Таким чином, пояснює лідер кримських татар, Росія здійснює військовий злочин: "Проводиться інтенсивна заміна населення. А це грубе порушення Женевської конвенції 1949 року про статус тимчасово окупованих територій, яке належить до розряду військових злочинів".

Прокуратура АРК, створена в Україні після окупації Криму, зараз займається розслідуванням цього правопорушення, додав Джемілєв.

"Росія вдається до тактики "виживання" і "добровільної" еміграції кримських татар з Криму. Масові обшуки, таємні викрадення, нерозкриті вбивства — все це змушує людей не тільки мовчати про свої права, але і залишати батьківщину. За три роки на материкову частину країни переїхали близько 50 тис. осіб, з них близько 25 тисяч— кримські татари. При тому, що ми закликаємо залишатися в Криму, багато хто стикається з прямою загрозою для життя", - нагадав Мустафа Джемілєв.

Повну версію інтерв'ю з Мустафою Джемілєвим читайте у свіжому номері журналу "Новое время" за 20 січня 2017 року.