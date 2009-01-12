Молдова створить “надзвичайні” газосховища

Молдова планує створити газосховища для використання запасів за надзвичайних ситуацій. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді республіки, з ініціативою створення газосховищ виступив президент Молдавії Володимир Воронін на засіданні Національної комісії з надзвичайних ситуацій.

Він вказав також на необхідність відновлення державного резерву мазуту і вугілля. Після припинення постачань газу до Молдавії ТЕЦ країни одержали мазут і вугілля з держрезерву для нормальної роботи на цих альтернативних видах палива.