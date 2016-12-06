"5 убитих і жодного пораненого. Таке відбувається тільки при операціях зачистки": журналіст про перестрілку у Княжичах

Такою думкою він поділився у коментарі виданню "ГОРДОН".

"Що сталося в Княжичах, я не знаю і, думаю, найближчим часом правду ніхто не дізнається. Версій є кілька. Місцеві мешканці впевнені, що правоохоронці замішані в обкраданні їхніх будинків. Це основна версія. А друга версія – розшуковців відбивали у служби охорони", - йдеться у повідомленні.

Стогній розповів, що поліція охорони відповідає за безпеку людей, інкасаторських машин, об'єктів і так далі. І в цей об'єкт не можна вторгатися.

"Поліція охорони виїхала за сигналом і повинна була на місці все перевірити. Яким чином вони в сусідньому будинку виявили цих нібито розвідників – питання", - заявив журналіст.

Взагалі цікаво, продовжив Стогній, що це за розвідники такі, які так намагаються себе замаскувати. Причому натоптали там слідів, що їх навіть поліція охорони спокійно знайшла. Але якщо припустити, що так і було, то під'їхали співробітники спецпідрозділу КОРД намагалися звільнити ось цих розшуковців-розвідників.

"Однак вони повинні були подзвонити своєму керівництву, яке, в свою чергу, зв'язалося б з начальством поліції охорони, і спокійно це питання вирішили. Швидше за все, у них там почалася якась словесна перепалка. Тому що не впізнати білу машину з написом "Поліція" дуже складно. Я спеціально робив експеримент – навіть вночі без освітлення можна розібрати, що автомобіль належить поліції", - повідомив Стогній.

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Більше того, заявив телеведучий, це ж були підготовлені люди. Йдеться про елітний спецпідрозділ – найкращий, що є в поліції. "Тобто нас запевняють, що вони не бачили, куди стріляли і не усвідомлювали, хто там перебуває. Ніколи в це не повірю. Швидше за все, у них був якийсь діалог. Напевно, КОРД вимагав віддати їм цих людей, а поліція охорони, в свою чергу, вважала, що вона права", - висловив припущення журналіст.

Звідки поліція охорони могла знати, що КОРД, наприклад, не кришує затриманих? Думаю, слово за слово, і понеслося, продовжив він.

"Іншого пояснення я поки знайти не можу. Офіційна інформація не стикується з тим, що я знаю зі свого досвіду, чого вчили і до чого зобов'язують посадові інструкції. В офіційному повідомленні прямо так і пишуть, що кримінальна розвідка, оперативна служба карного розшуку влаштувала в напівзруйнованому будинку засідку на злодюжок. І господар будинку про це не знає. Добре, припустимо. Що це за злодії такі, які по покинутих хатах лазять? Гаразд би якісь елітні будинки, це ще можна зрозуміти. Там злодюжки, які їздять на дорогих броньованих машинах. Добре, припустимо. Хоча це і дуже дивні злодії для напівзруйнованих будинків", - підсумував Стогній.

Крім того, є питання і до розвідки, адже розвідники ніколи не сидять в засідці. Їхнє завдання – саме розвідка. Вони не засвічують себе. І якщо колеги затримують їх на якихось заходах, то вони навіть їм не зізнаються, що працюють разом.

"У Княжичах п'ять убитих і ні одного пораненого. Таке відбувається тільки при операціях зачистки. Я не можу стверджувати, що це саме так і було. Але коли при п'яти вбитих немає поранених – це дуже дивно. Ніхто ніколи не чув, щоб було одразу п'ять убитих і жодного пораненого. Може, потрібно було, щоб хтось щось потім не розповів", - вважає журналіст.