РосУкрЕнерго вже контролює 75% продаж газу в Україні - Гриценко

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від в. о. голови Антимонопольного комітету України Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА невідкладно перевірити інформацію щодо придбання газотрейдером “РосУкрЕнерго” контрольних пакетів українських підприємств з постачання газу (облгазів та міськгазів) і отримання відповідного контролю над 75% обсягу газу, що продається в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, сьогодні народний депутат звернувся з відповідним листом до керівника АМК, вказавши, що про наведений факт заявив особисто співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ в інтерв`ю російський газеті “Ведомости”.

“RUE вже контролює 75% продаж газу в Україні”, - заявив Д.ФІРТАШ виданню. Водночас він не навів точний перелік придбаних РУЕ українських підприємств з постачання газу, зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Депутат наголосив, що Антимонопольний комітет не оприлюднював інформації про надання дозволу газотрейдеру “РосУкрЕнерго” чи афільованим з ним особам на набуття контролю над підприємствами з постачання газу в Україні.

“Таким чином, якщо набуття контролю над такими підприємствами має місце, “РосУкрЕнерго” допустило порушення Закону України “Про захист економічної конкуренції”, а саме – здійснило концентрацію без отримання попереднього дозволу Антимонопольного комітету”, - зазначив голова парламентського комітету.

Народний депутат також наголосив, що у випадку підтвердження наведеної інформації до порушника необхідно вжити санкцій, що передбачені законом та поінформувати парламентський Комітет з питань національної безпеки і оборони.

“Мені не зрозуміло, чому держава Україна дозволила, щоб компанія, зареєстрована у Швейцарії, співвласником якої є російський “Газпром” і окремі фізичні особи з України, перебрали на себе контроль за розподілом 50 млрд. кубометрів газу в Україні? Це є проблема національної безпеки України, і наш Комітет не залишить це питання без належного реагування з боку держави”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.