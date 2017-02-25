У Міноборони звільнили співробітницю за наклеп на волонтерів

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Як наголосили у відомстві, керівництво Міністерства оборони вважає неоціненним внесок кожного волонтера у військову міць і обороноздатність України. Саме тому в лавах Збройних сил України не можуть служити або працювати особи, які зводять прикрі наклепи на волонтерів, що зробили великий внесок у безперебійне функціонування армії України.

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Зазначається, що така позиція керівництва Міністерства оборони України обумовлює вживання вимушених заходів, а саме звільнення зазначених осіб із займаних ними посад.

«Тому співробітниця Міністерства оборони України, яка у соціальній мережі звела наклеп на діяльність волонтерів у районі проведення АТО, звільнена за рішенням керівництва Міністерства оборони України», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, співробітниця Міноборони України Тетяна Баранська заявила у Facebook , що війна в Україні буде доти, «доки волонтери на фронт будуть мотатися, адже для них це чистої води бізнес».

Раніше волонтери вирахували другого свідка у справі збитого над Донбасом MH17.