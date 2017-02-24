Волонтери вирахували другого свідка у справі збитого над Донбасом MH17 (фото)

Це - екс-"міністр держбезпеки" "ДНР" Андрій Юрійович Пінчук, йдеться у розслідуванні, підготовленому для міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Зазначається, що в історію під назвою "Новоросія" Пінчук був введений кремлівськими кураторами в один з березневих днів 2014 року, коли приземлився в Сімферопольському аеропорту з десантом екс-співробітників "Міністерства державної безпеки" "Придністровської народної республіки" на чолі з одіозним Антюфєєвим. Мета цієї (однієї з численних) груп росіян "ихтамнетов" була очевидною – "віджати" Крим.

Після Криму, на початку липня 2014 року Пінчук, знову ж таки в компанії свого покровителя Антюфєєва, спливає у "ДНР" як "міністр державної безпеки". На цю посаду (на якій перебував лідер "Сходу" Ходаковський) його призначили куратори з Кремля. Вже 2 березня 2015 року він залишить Донецьк.

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Після повернення в Москву Пінчуку дуже швидко знайшли місце під сонцем, "прилаштувавши" в т. зв. "Союз добровольців Донбасу" на посаду заступника вірного пса Владислава Суркова — Бородая Олександра Юрійовича.

Крім того, Пінчук написав книгу, в якій розповідає про особистий шлях на Донбасі й зачіпає моменти, пов'язані з роллю Суркова в конфлікті на сході України, а в розділі № 5 досить детально описує події катастрофи Боїнга.

"Викликає інтерес один із фрагментів цієї глави: "...Одразу ж після засідання прийшло повідомлення про збитий малайзійський Боїнг. Володимир Антюфєєв, раніше вже затверджений першим віце-прем'єром із правоохоронних органів, на місце події їхати відмовився категорично, заявивши, що "у цій справі він світитися не повинен" й доручив відправитися туди мені. Та я і сам би так зробив. До того ж, помчав туди і прем'єр, і в результаті до місця падіння літака ми їхали разом з Олександром Бородаєм в його машині....", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Таким чином, Антюфєєв знав, що Боїнг збили росіяни. Також він розумів, що за це рано чи пізно доведеться відповісти, тому й не хотів світитися в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда журналістів-розслідувачів з проекту Bellingcat підготувала дві доповіді, в яких містяться нові подробиці про обставини катастрофи в 2014 році Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines під Донецьком. Одна з доповідей Bellingcat про "Хмурого", другий не будуть публікувати, оскільки він містить інформацію, яка може зашкодити слідству.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.