"Групи смерті" в Києві: кураторами суїцидальних спільнот виявилися студенти-медики

Правоохоронці викрили двох столичних студентів, які були кураторами суїцидальних спільнот у соцмережах. Підозрюваних відпустили, передає Сегодня.

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Факт затримання молодих людей підтвердили в Департаменті кіберполіції, але деталей правоохоронці поки не розкривають. "Провели у них обшуки, вилучили обладнання. Є свідчення, які підтверджують, що вони були кураторами таких груп. Однак підозрювані стверджують, що до смертельного фіналу нікого не приводили, а тільки хотіли спробувати, чи зможуть вони психологічно впливати через інтернет на людей", — пояснює голова департаменту Сергій Демедюк.

Однак викритих кураторів правоохоронці відпустили. Як кажуть в кіберполіції, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності, потрібні свідчення батьків постраждалих дітей. Але багато хто відмовляється давати будь-які свідчення — бояться розголосу, не хочуть, щоб про вчинок дитини дізналися. Крім того, багато гравців у цих групах були не з України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Департамент кіберполіції Національної поліції розповів, як уберегти дитину від самогубства через "групи смерті" в соцмережах.