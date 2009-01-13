Світові ціни на газ впадуть у II кварталі - експерт

У другому кварталі 2009 року можна чекати істотного падіння світових цін на газ. Про це УНІАН повідомила представник інвестиційної компанії Galt & Taggart Securities Ukraine Тетяна ЧУБ.

За її словами, через падіння, насамперед, цін на нафту, а також досить м`якої осені і зими в Європі, ціни на газ, як очікується, дуже впадуть. «Логічно припустити, що вони впадуть після 74% падінням з піку ціни на нафту», - зазначила Т.ЧУБ.

У цих умовах, за словами представника інвестиційної компанії, Росія своєю основною метою в газовому конфлікті бачить отримання найбільш високої ціни на газ, насамперед, для України, а також для інших країн-споживачів. В зв`язку з цим вона нагадала, що за підсумками 2007 року Україна спожила 20% від загального обсягу російського експорту газу.

«При сповільненому зростанні економік Європи і СНД, саме час "Газпрому" вичавити вигідну ціну, щоб підтримати російську економіку, яка серйозно покладається на експорт енергоресурсів і вже захиталася внаслідок дешевої нафти», - зазначила Т.ЧУБ.

Крім того, на її думку, в діях Росії присутні і політичні мотиви. «Росіянам вигідно скомпрометувати Україну як ненадійного транзитера російського газу, щоб прискорити будівництво трубопроводів в обхід України і попутно сповільнити процес інтеграції нашої країни до Європи», - зазначила Т.ЧУБ. «Так ми матимемо менше важелів тиску на Москву і залишимося ближчими до їхньої сфери впливу», - додала вона.

Нагадаємо, на сьогодні тривають українсько-російські переговори щодо ціни на газ на 2009 рік.

12 січня заступник голови «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ сказав, що заявлена раніше «Газпромом» ціна для України в 450 дол. за тис. куб. м газу визначається лише на перший квартал, а не на цілий рік.

Ціна природного газу для України в 2007 році становила 130 дол. за тис. куб. м. У 2008 році Україна купувала газ по 179,5 дол. за тис. куб. м.