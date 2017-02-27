У православних християн розпочався Великий піст

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", обов'язковість Великого посту для усіх християн була закріплена 69-м Апостольським правилом.

Період цього суворого і тривалого посту встановлений Православною Церквою на згадку про 40-денний піст Іісуса Христа в пустелі. Також в давні часи всі ті, хто готувалися до таїнства Хрещення, постили перед Великоднем 40 днів.

У постановах Вселенських соборів та у святих отців є згадки про те, що християни, які не дотримувались Великого посту, могли бути відлучені від Церкви на деякий термін.

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Згідно з уставом Православної Церкви, під час Великого посту з понеділка по п'ятницю можна їсти один раз на день пісну їжу без олії, наприклад, хліб, овочі. В суботу та неділю дозволяється варена їжа з рослинною олією. За традицією, на заощаджені кошти християни творять справи милосердя, на які йде грошова різниця між скоромною і пісною їжею.

На практиці, всі питання, пов'язані з дотриманням посту, православні християни вирішують зі своїм духівником.

Дотримання Великого посту - це не лише відмова від скоромної їжі. Піст - це час для відмови від шкідливих звичок, гріховних думок і розваг. Під час Великого посту важливо частіше молитися, відвідувати богослужіння в храмі, приносити каяття за свої гріхи.

У православних храмах протягом перших чотирьох днів Великого посту ввечері читається канон преподобного Андрія Критського, який закликає християн до каяття.

Великий 40-денний піст триває до свята Входу Господнього в Єрусалим, Вербної неділі. Входженням Іісуса Христа в Єрусалим почався Його хресний шлях на Голгофу - ці події Церква згадує в дні Страсної седмиці. Суворий піст також відбувається протягом Страсного тижня, що передує Великодню.

Особливо суворо постять афонські ченці. Сьогодні вони не їдять і відмовляються від води. Багато постять так протягом трьох днів. Але перш за все Великий піст для ченців - сугуба молитва і каяття, а також участь в майже цілодобових богослужіннях.