У Дніпропетровській області на продажі наркотиків попався поліцейський
14:49, 23 лютого 2017Інциденти
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На Дніпропетровщині СБУ спільно з Військовою прокуратурою і Нацполіцією у середу, 22 лютого, затримала оперативного чергового одного з відділень поліції міста Кам'янське Дніпропетровської області, який намагався продати півкілограма марихуани.
Під час збуту наркотиків затримали поліцейського / 112.ua
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, оперативники спецслужби також затримали батька поліцейського-наркоділка, який вдома виготовляв, фасував і передавав наркотики синові для реалізації.
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Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників шість мішків марихуани та обладнання для її переробки, зважування та фасування.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення та збут наркотиків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
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