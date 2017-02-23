У Дніпропетровській області на продажі наркотиків попався поліцейський

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, оперативники спецслужби також затримали батька поліцейського-наркоділка, який вдома виготовляв, фасував і передавав наркотики синові для реалізації.

Читайте також"Здійснити збройний переворот": затриманий контрактник з Одеси пояснив, навіщо хотів привезти автомати на Майдан (відео)

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників шість мішків марихуани та обладнання для її переробки, зважування та фасування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення та збут наркотиків) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.