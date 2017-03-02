Від політики до бізнесу та спорту: топ-100 найуспішніших жінок України

Жінок розділили на 8 сфер діяльності.

<img alt="Рейтинг 100 впливових жінок склало видання " Новове="" время"="" Новое="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_03/1488449680-6251.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_03/1488449680-6251.jpg" title="Рейтинг 100 впливових жінок склало видання "> В Україні журнал «Новое время» склав список найуспішніших ста жінок країни. Перелік представниць прекрасної статі видання склало за алфавітом та розділило за сферами діяльності: політика, держслужбовці, бізнес, громадськість, корпоративний сектор, шоу-біз, культура та медіа, спорт. Читайте такожУ світі середня різниця між зарплатами чоловіків та жінок становить 23% - дослідження Перелік впливових жінок із описом діяльності читайте у свіжому Номері журналу "Новое время".

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