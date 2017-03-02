Від політики до бізнесу та спорту: топ-100 найуспішніших жінок України
12:19, 02 березня 2017Суспільство
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Жінок розділили на 8 сфер діяльності.
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Рейтинг 100 впливових жінок склало видання "Новове время" / Новое время
В Україні журнал «Новое время» склав список найуспішніших ста жінок країни.
Перелік представниць прекрасної статі видання склало за алфавітом та розділило за сферами діяльності: політика, держслужбовці, бізнес, громадськість, корпоративний сектор, шоу-біз, культура та медіа, спорт.
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Перелік впливових жінок із описом діяльності читайте у свіжому Номері журналу "Новое время".
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