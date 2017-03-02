Від політики до бізнесу та спорту: топ-100 найуспішніших жінок України

12:19, 02 березня 2017
Суспільство
1023 0

Жінок розділили на 8 сфер діяльності.

<img alt="Рейтинг 100 впливових жінок склало видання " Новове="" время"="" Новое="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_03/1488449680-6251.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_03/1488449680-6251.jpg" title="Рейтинг 100 впливових жінок склало видання ">

В Україні журнал «Новое время» склав список найуспішніших ста жінок країни.

Перелік представниць прекрасної статі видання склало за алфавітом та розділило за сферами діяльності: політика, держслужбовці, бізнес, громадськість, корпоративний сектор, шоу-біз, культура та медіа, спорт.

Читайте такожУ світі середня різниця між зарплатами чоловіків та жінок становить 23% - дослідження

Перелік впливових жінок із описом діяльності читайте у свіжому Номері журналу "Новое время".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #рейтинг#жінки