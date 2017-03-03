У Волновасі від вибуху гранати загинув чоловік
У Волновасі на вулиці Центральній неподалік від станції техобслуговування внаслідок вибуху гранати загинув 60-річний виконуючий обов'язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції.
На місці вибуху правоохоронці виявили тіло чоловіка і фрагменти гранати РГД-5, повідомляється на сайті поліції Донецької області.
Про подію в поліцію повідомив місцевий житель. Слідчо-оперативна група і вибухотехніки, які прибули на місце, встановили, що в результаті вибуху загинув 60-річний чоловік.
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Ним виявився виконуючий обов'язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції. Підлеглі розповіли, що чоловік був на роботі і вийшов на вулицю у справах, а через кілька хвилин почули вибух і побачили дим.
Обставини події встановлюються. Даний факт попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".