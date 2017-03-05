Нігерійські пірати звільнили захопленого у полон українського моряка

13:43, 05 березня 2017
Суспільство
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Пірати звільнили захоплений екіпаж судна BBC Caribbean. У заручниках у піратів були семеро росіян та українець.

Команду корабля захопили в заручники біля берегів Нігерії / МЗС

Українець з екіпажу захопленого піратами біля берегів Нігерії судна BBC Caribbean звільнений і знаходиться в безпеці. Про це в Twitter повідомив Департамент консульської служби МЗС.

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Він у безпеці, повідомили у Департаменті, не розповідаючи подальших подробиць.

У той же час російські ЗМІ повідомляють про звільнення вісьмох моряків. За їх даними, в команді було три севастопольці, а також громадяни Росії. Моряків вдалося звільнити завдяки викупу, сума не називається.

Як повідомляв УНІАН, екіпаж BBC Carribean був захоплений у полон невідомими в територіальних водах Нігерії 6 лютого. Судно належить німецькій компанії. Консульство України в Гамбурзі оперативно встановило контакт з судновласником.

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Теги: #Нігерія#пірати#екіпаж