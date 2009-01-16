Медведєв вимагає втиснути більше газу в незбудовані газопроводи

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає від уряду подумати над питанням збільшення потужностей газопроводів, які будуються, – "Південний потік" і "Північний потік".

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», про це він заявив на зустрічі з віце-прем`єром РФ Ігорем СЄЧІНИМ.

"Ні Росія, ні європейські споживачі не повинні залежати від стану справ політичної еліти України, від того, хто ділить газ, і від того, хто на яких стільцях сидить. Ми повинні виконувати свої обов`язки належним чином, так, як це встановлено договором, підписувати ці договори вчасно і розраховуватися за цими договорами вчасно. Раз цього не відбувається, значить ми повинні подумати над тим, які механізми в цьому випадку гарантуватимуть інтереси і нашої країни і європейських споживачів", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, особливий акцент має бути зроблений на реалізації проектів "Південний потік" і "Північний потік".

"У зв`язку з цим, можливо, звернути увагу на питання про збільшення потужності як «Південного», так і «Північного потоків», тому що ми не можемо такою мірою залежати від однієї транзитної держави", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.