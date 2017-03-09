Учасники блокади на Донбасі відмовляються виконувати розпорядження поліції та здавати зброю

"Штаб блокади торгівлі з окупантами хоче нагадати державному службовцю Аброськину зміст ст. 19 Конституції України. "Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Читайте такожБлокадники планують перекрити останній залізничний перехід для поставок вугілля з "Л/ДНР"

Так, учасники заявили, що не будуть виконувати вимоги Аброськіна, так як вони є незаконними.

"Обмеження прав громадян, якi введені за бажанням начальника Нацполіції в Донецькій області - є незаконними, отже виконуватися Штабом не будуть. У разі якщо державний службовець Аброськін вирішив жити не за Законом, а за "поняттями" , Штаб рекомендує йому змінити місце роботи і приєднатися до його колишніх колег у т. зв. ДНР або у окупованому Севастополі. У вільній Україні такого не буде", - додали у повідомленні.

Як відомо, ГУ Нацполіції в Донецькій області заборонило ввезення на територію області зброї, навіть якщо є дозвіл на її володіння.

Так, поліція Донецької області закликала людей не провозити зброю, а громадян, які все ж таки вирішили проїхати через блокпост зі зброєю, самостійно здавати її до відділень поліції на час перебування на території Донеччини.