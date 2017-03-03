Блокадники Донбасу заявляють про підготовку розгону нацгвардійцями

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Більшість військовослужбовців Національної гвардії України, яких мають намір задіяти в розгоні учасників блокади на Донбасі, відмовляються брати в ньому участь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив один з ініціаторів акції — другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський.

«На сьогодні ми очікуємо силових дій з боку Національної гвардії. За добу ми з'ясували, що підрозділи Національної гвардії одержали наказ висунутися в район Бахмута і в район станції Кривий Торець», - сказав він.

Виногородський наголосив, що розуміє, що планує зробити командування НГУ. «Отримавши гроші від певних олігархів, вони найняли спортивного виду молодих людей (це вже буде третя спроба деблокування) та намагаються спровокувати ветеранів на застосування вогнепальної зброї, і під цю справу застосувати спецпідрозділ, і деблокувати залізничні колії», - зазначив він.

«Командування Нацгвардії трохи забуває, що учасники блокади воювали 2 роки, і ті хлопці, які зараз перебувають у спецпідрозділах, - це наші побратими: ми поруч сиділи в окопах, разом їли кашу. Тому більшість нацгвардійців відмовляються брати участь у розгоні блокади», - наголосив Виногородський.

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Водночас він позитивно оцінив прийняття Кабінетом міністрів постанови щодо переліку товарів, дозволених до пропуску через лінію розмежування. «Цю постанову про перелік товарів треба було приймати в 2014 році. У зв'язку з цим у нас питання, хто буде покараний за незаконну торгівлю в 2015-2016 роках», - додав Виногородський.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що мають інформацію про готовність понад 1 тисячі строковиків Нацгвардії до силового розгону учасників акції.