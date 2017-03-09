В ОАЕ українку будуть судити через вагітність поза шлюбом (відео)
13:40, 09 березня 2017Суспільство
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27-річна жінка звернулася до місцевого лікаря через болі в животі. У медичному центрі виявили, що дівчина вагітна і повідомили про це поліцію.
Українку будуть судити в ОАЕ з-за вагітності поза шлюбом
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Як відомо, статеві стосунки до шлюбу в країні заборонені. Наречений дівчини - громадянин ПАР, його також заарештували. Якщо пару судитимуть за місцевими законами, їм загрожує тривале ув'язнення.
Судове засідання призначено на 15 березня. У консульстві повідомили, що тримають ситуацію під контролем.
Як відомо, раніше в Дубаї батько заборонив рятувати доньку, яка тонула, щоб її не "збезчестили".
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