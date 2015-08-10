У Дубаї батько заборонив рятувати доньку, яка тонула, щоб її не "збезчестили"

Як розповів виданню Коль Ахмед Буркиба, заступник директора департаменту розшуку і порятунку в поліції Дубая, чоловік-виходець з Азії (ім'я не уточнюється) привіз свою дружину і дітей на пляжний пікнік, передає Lenta.ru з посиланням на Emirates247.

Одна з доньок вирішила скупатися і став тонути, однак глава сім'ї перегородив шлях двом рятувальникам, які поспішали до неї на допомогу, заявивши, що не дозволить чужим чоловікам доторкатися дівчини. Крім того, він пояснив, що швидше погодиться побачити доньку мертвою, ніж «збезчещеною».

Буркиба пояснив, що батько потопельниці вирізнявся міцною статурою, тому, втративши час на боротьбу, вони дісталися до дівчини надто пізно, врятувати її не вдалося.

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При цьому Буркиба наголосив, що це одна з подій, яку він ніколи не зможе забути, адже у дівчини були шанси вижити, оскільки вона тонула зовсім неподалік від рятувальників.

За словами поліцейського, батько потонулої був заарештований за звинуваченням у протидії представникам служби порятунку, які перебували при виконанні службових обов'язків. Він постане перед судом у Дубаї. Експерт не уточнив, який захід покарання може очікувати на обвинуваченого.

Варто наголосити, що в одному з переказів про слова і дії Мухаммеда йдеться: «Для чоловіка краще, щоб йому в голову влучила залізна голка, ніж доторкнутися до жінки, яка йому не дозволена». Таким чином, в ісламі вважається гріхом фізичний контакт з жінкою, з якою чоловік не перебуває у родинних зв'язках.