Справу Штепи передали до Апеляційного суду через нестачу суддів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник керівника апарату Червонозаводського райсуду Харкова Вадим Долженко.

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За його словами, сьогодні, 27 січня, "за розпорядженням керівника апарату суду, відповідальним працівником здійснено спробу автоматизованого розподілу", однак через відсутність належної кількості суддів які мають право розглядати саме це провадження, автоматичне призначення головуючого у справі не відбулося.

"Про неможливість здійснення автоматичного розподілу по справі Штепи свідчить відповідний протокол, сформований автоматизованою системою суду", - сказав Долженко.

Він зазначив, що частина суддів Червонозаводського райсуду Харкова розглядали клопотання слідчих та прокурорів під час досудового розслідування по справі Штепи як слідчі судді, тому вони не мають право розглядати дане провадження. Частина суддів зараз перебувають на лікарняному. Крім цього, п’ять суддів були звільнені з посад з різних підстав, у однієї судді закінчилися повноваження, одна суддя виключена з автоматичного розподілу справ у зв’язку із майбутнім закінченням повноважень судді.

За його словами, з огляду на це, та у зв’язку із закінченням строку запобіжного заходу для Штепи у вигляді тримання під вартою, справа була передана головою суду до Апеляційного суду Харківської області для вирішення питання визначення підсудності іншому суду.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня під час чергового засідання в Червонозаводському райсуді Харкова у справі екс-мера Слов’янська Донецької області Нелі Штепи представники державного обвинувачення заявили відвід головуючому судді Віктору Єжову, оскільки стосовно нього за матеріалами СБУ було відкрито кримінальне провадження за фактом сприяння терористичній діяльності (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Дізнавшись про це Єжов заявив самовідвід. Клопотання про відвід головуючого та заява про самовідвід були задоволені і справу передано до канцелярії суду для автоматичного розподілу.

Довідка УНІАН. Екс-мера Слов’янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Справу розглядав Червонозаводський районний суд Харкова.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Штепи завершується 3 лютого 2017 року.